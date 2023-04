Rivoluzione in Premier League: niente più sponsor di scommesse sulle maglie (Di giovedì 13 aprile 2023) La Premier League rinuncia ufficialmente alle scommesse, almeno come sponsor principale di maglia. Dalla stagione 2026 - 27, alla fine di un periodo di transizione concesso per tutelare gli accordi ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Larinuncia ufficialmente alle, almeno comeprincipale di maglia. Dalla stagione 2026 - 27, alla fine di un periodo di transizione concesso per tutelare gli accordi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : RT @ETGazzetta: Rivoluzione in Premier League: niente più sponsor betting sulle maglie - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Rivoluzione in Premier League: niente più sponsor betting sulle maglie - ETGazzetta : Rivoluzione in Premier League: niente più sponsor betting sulle maglie - sportli26181512 : Liverpool, niente asta per Bellingham. Quattro profili sul taccuino: Il Liverpool si tira fuori dalla corsa a Jude… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: La lezione di Pep e la rivoluzione culturale al Burnley: il grande salto di Kompany (col City nel destino) -