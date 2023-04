Ritorna l' inverno in Veneto | piogge | neve | crollo temperature

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il colpo di coda dell', previsto dal meteo, è già arrivato in, dove da questo pomeriggio piove con buona intensità in pianura e nevica, come nella stagione fredda, sulle montagne al di ...

Sulle montagne tornerà così l'inverno che praticamente si non si è visto nei mesi precedenti. Sono attesi tra i 20 e i 40 centimetri di neve, sulle Dolomiti anche mezzo metro. Saranno imbiancate le valli.

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Il colpo di coda dell'inverno, previsto dal meteo, è già arrivato in Veneto, dove da questo pomeriggio piove con buona intensità in pianura e nevica, come nella stagione fredda, sulle montagne. VENEZIA - Sono giornate dal tempo instabile quelle di questi giorni, con un quadro termico movimentato e alimentato da una situazione meteorologica altrettanto dinamica dal punto di vista climatico.