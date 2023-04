Rita Ora sbarca all’Eurovision Song Contest 2023: l’annuncio (Di giovedì 13 aprile 2023) L‘Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà dal 9 al 13 Maggio 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno, anche per la presenza di numerosi ospiti internazionali. Nelle ultime ore, è stato annunciato il nome di un’artista bRitannica che avrà modo di cantare durante la semi-finale della gara. Si tratta di Rita Sahatxhiu, conosciuta con lo pseudonimo di Rita Ora. La cantante, per l’occasione, porterà sul palco del Liverpool Arena un medley dei suoi brani più famosi. Qui si esibirà con Praising You, il suo ultimo singolo. È importante ricordare che la donna ha avuto un ruolo rilevante anche in programmi televisivi di spicco come la versione inglese di X Factor, The Voice UK e American’s Next Top Model. Inoltre, ha presentato gli MTV Europe Music Awards e i ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) L‘Eurovisionsi svolgerà dal 9 al 13 Maggio. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno, anche per la presenza di numerosi ospiti internazionali. Nelle ultime ore, è stato annunciato il nome di un’artista bnnica che avrà modo di cantare durante la semi-finale della gara. Si tratta diSahatxhiu, conosciuta con lo pseudonimo diOra. La cantante, per l’occasione, porterà sul palco del Liverpool Arena un medley dei suoi brani più famosi. Qui si esibirà con Praising You, il suo ultimo singolo. È importante ricordare che la donna ha avuto un ruolo rilevante anche in programmi televisivi di spicco come la versione inglese di X Factor, The Voice UK e American’s Next Top Model. Inoltre, ha presentato gli MTV Europe Music Awards e i ...

