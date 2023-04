Rissa tra Mané e Sané | la punizione del Bayern è durissima | la notizia

(Di giovedì 13 aprile 2023) La Champions League è importante per tutti, ogni club vuole fare bene per cercare di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, motivo per il quale essendo una competizione ad eliminazione basta un passo falso per andare fuori e far sfumare il sogno. Martedì sera, c’è stato il big match tra Manchester City eMonaco, che ha visto i primi vincere con un netto 3-0, una sconfitta pesante che sembra aver fatto saltare i nervi nello spogliatoio dei bavaresi, dove a quanto pare due stelle sono arrivate alle mani e solo l’intervento dei compagni ha sedato la. A rendere pubblica laè stato il giornale tedesco Bild, i protagonisti dello scontro sono stati Sadioe Leroy. I due, a quanto pare, avevano già avuto una discussione a match in corso, proseguita poi anche dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : #Lampedusa, hotspot al collasso: rissa tra decine tra #migranti “razzisti” - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - mirkonicolino : Secondo #SkySportDE, rissa tra Sadio #Mané e Leroy #Sané al termine di #ManchesterCity - #BayernMunich: ad avere la… - Francalidia4 : RT @mirkonicolino: Secondo #SkySportDE, rissa tra Sadio #Mané e Leroy #Sané al termine di #ManchesterCity - #BayernMunich: ad avere la pegg… - AlfonsoToschi : RT @opificioprugna: Milano, maxi rissa al matrimonio: calci e pugni tra 10 persone. Ecco a cosa servono i testimoni. ( Steven Gold @Stev… -

sfiorata a Uomini e Donne . Protagoniste di un siparietto trash sono state la tronista Nicole e la dama Roberta . Le due hanno iniziato a battibeccare dopo l'ingresso di Nicole in studio. La ...Secondo quanto ha rivelato il magazine Di Lei, la decisione di escludere i concorrenti è stata presa subito dopo la festa finale in studio, durante la quale è stata quasi sfiorata la...Bayern,Mané - Sané dal campo allo spogliatoio . Secondo la ricostruzione della Bild, la liteMané e Sané sarebbe iniziata durante la gara col City. All'83' i due non si sono intesi in ...

Bayern Monaco: rissa tra Manè e Sanè dopo il ko con il City Fantacalcio ®

Rissa sfiorata a Uomini e Donne. Protagoniste di un siparietto trash sono state la tronista Nicole e la dama Roberta. Le due hanno iniziato a battibeccare dopo l'ingresso di ...Fede Appuntamento per sabato dalle 19 alle 21.30 con l’evento della Comunità Pastorale San Vincenzo Una cena per testimoniare la voglia di fratellanza degli uni per gli altri, senza distinzioni di raz ...