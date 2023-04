Rissa a Fregene | ‘Poteva essere una tragedia’ | i genitori dei 3 ragazzi pestati pronti a denunciare

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lo stabilimento che è stato teatro della feroce, sul lungomare di, ora rischia la chiusura. Seppure lo scontro si è verificato in spiaggia, nel pomeriggio di Pasquetta, la Questura, proprio in queste ore sta predisponendo il provvedimento di chiusa del lido. Purtroppo, la legge è chiara, è c’è la possibilità di sospendere la licenza dell’esercizio nel quale ci sono stati ‘gravi disordini’. Il Sindaco condivide il provvedimento di chiusura dello stabilimento Una decisione avallata anche dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che sottolinea, come riportato da Il Messaggero, che non sono state chieste autorizzazioni per la realizzazione di quell’evento. Una richiesta che avrebbe indotto anche l’amministrazione comunale a vigilare. Ora, però, quellache ha coinvolto decine di giovani sta facendo riflettere. Al ...

