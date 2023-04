Riprendersi da una sbornia: perché se sei in hangover non dovresti bere caffè (Di giovedì 13 aprile 2023) Contrariamente a quanto si crede, bere caffè non ti aiuterà a smaltire una sbornia, anzi. In alcune situazioni, la combinazione caffeina-alcol potrebbe essere potenzialmente dannosa. Quando inizi a bere, infatti, i livelli di alcol nel sangue cominciano ad aumentare portando il tuo corpo in uno stato di allerta. Questo effetto dura pressoché un’ora o un’ora e mezza ma viene in seguito sostituito da un senso di letargia. Ed è a questo punto che il caffè può aiutarti a rimanere sveglio. Ma essere svegli non significa affatto essere sobri. Puoi infatti risentire ancora del deficit cognitivo portato dall’ubriachezza e questo stordimento passerà solo dopo che il corpo avrà metabolizzato l’alcol. Ma come fa il caffè a renderci vigili nonostante la sbornia? Come ha detto il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 aprile 2023) Contrariamente a quanto si crede,non ti aiuterà a smaltire una, anzi. In alcune situazioni, la combinazione caffeina-alcol potrebbe essere potenzialmente dannosa. Quando inizi a, infatti, i livelli di alcol nel sangue cominciano ad aumentare portando il tuo corpo in uno stato di allerta. Questo effetto dura pressoché un’ora o un’ora e mezza ma viene in seguito sostituito da un senso di letargia. Ed è a questo punto che ilpuò aiutarti a rimanere sveglio. Ma essere svegli non significa affatto essere sobri. Puoi infatti risentire ancora del deficit cognitivo portato dall’ubriachezza e questo stordimento passerà solo dopo che il corpo avrà metabolizzato l’alcol. Ma come fa ila renderci vigili nonostante la? Come ha detto il ...

