Rilascio passaporti. Potenziato il servizio a Taranto e provincia (Di giovedì 13 aprile 2023) In un’ottica di potenziamento dei servizi resi al cittadino, la Questura di Taranto ed i Commissariati della provincia hanno programmato un aumento strutturale dei posti prenotabili tramite agenda on-line per il Rilascio del passaporto. Il numero di prenotazioni disponibili passerà da 100 a 300 settimanali presso gli sportelli dell’Ufficio passaporti della Questura e da 18 a 40 presso gli sportelli aperti in ogni Commissariato. La Variazione decorrerà da lunedì 17 aprile p.v. mentre, già dal pomeriggio di venerdì 14, sarà possibile prenotare i nuovi posti disponibili. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 aprile 2023) In un’ottica di potenziamento dei servizi resi al cittadino, la Questura died i Commissariati dellahanno programmato un aumento strutturale dei posti prenotabili tramite agenda on-line per ildel passaporto. Il numero di prenotazioni disponibili passerà da 100 a 300 settimanali presso gli sportelli dell’Ufficiodella Questura e da 18 a 40 presso gli sportelli aperti in ogni Commissariato. La Variazione decorrerà da lunedì 17 aprile p.v. mentre, già dal pomeriggio di venerdì 14, sarà possibile prenotare i nuovi posti disponibili. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlunoteWeb : Taranto: Rilascio passaporti, Questura potenzia servizio - PaoloPal3 : RT @MarcoDolc: @aforista_l Purtroppo rimane vera anche che da sette mesi non riesco ad avere un appuntamento per il rinnovo del passaporto,… - andreafacchini1 : @MatteoRichetti @poliziadistato Perche' invece di fare i complimenti non chiedete conto del mancato rilascio dei pa… - MarcoDolc : @FratellidItalia Che sia la volta buona che si rimette in piedi il rilascio dei passaporti? - CManuelaForzani : REPUBBLICA DOMINICANA | Avviso sulla priorità assegnata al rilascio dei passaporti rispetto agli altri servizi cons… -