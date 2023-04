Riforma pensioni, a Parigi manifestanti invadono la sede del colosso del lusso LVMH (Di giovedì 13 aprile 2023) Oltre 400 manifestanti hanno invaso la sede Parigina del colosso del lusso LVMH durante la dodicesima giornata di proteste contro la Riforma delle pensioni. Sono partiti da Gare de Lyon e sono entrati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Oltre 400hanno invaso lana deldeldurante la dodicesima giornata di proteste contro ladelle. Sono partiti da Gare de Lyon e sono entrati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Elsa Fornero: 'Né Salvini né altri hanno avuto il coraggio (e i soldi) per cancellare la mia riforma delle pensioni… - Gitro77 : Esattamente come il Governo Monti con l'infame riforma Fornero (mai abolita nonostante i proclami), il Governo Melo… - riotta : In difficoltà sul fronte interno, dalla riforma pensioni al boom sondaggi 55% di @MLP_officiel , il presidente… - romi_andrio : RT @HuffPostItalia: Elsa Fornero: 'Né Salvini né altri hanno avuto il coraggio (e i soldi) per cancellare la mia riforma delle pensioni. Pe… - alessiobar4 : RT @ClaudiaGino2: @ZagniElena @GiorgiaMeloni @CalderoneMarina @MEF_GOV @MinLavoro @matteosalvinimi La riforma pensioni lasciatela fare a ch… -