Riforma delle pensioni in Francia, a Parigi i manifestanti invadono la sede del colosso del lusso Louis Vuitton – Video (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si fermano le manifestazioni a Parigi contro la Riforma delle pensioni voluta dal governo di Emmanuel Macron. Oltre 400 manifestanti hanno invaso la sede Parigina del colosso del lusso LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, durante la dodicesima giornata di proteste contro la Riforma delle pensioni. Sono partiti da Gare de Lyon e sono entrati con i fumogeni al numero 22 di Avenue Montaigne, all'indirizzo della boutique di Louis Vuitton, a un passo dagli Champs Élysées. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

