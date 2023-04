Rifiuti M5S-Civica Raggi | su inceneritore PD in confusione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023) “Fra schemi di correnti che saltano, fughe in avanti più o meno spontanee, nomine di ecologisti ‘anti-inceneritori’ nella nuova segreteria di Schlein e proposte da parte di rinomati neo-dirigenti dem su ipotetici referendum per dire sì o no all’opera monstre, il Pd è l’emblema del bailamme nazionale”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista. “Ambivalente e in pienariguardo alla costruzione dell’, che è la chiave di volta della politica del prossimo futuro, il Partito del Nazareno deve ancora decidere da che parte stare: sta con gli ecologisti ma al contempo accetta (suo malgrado?) di inquinare perché non ha le capacità per far pulire la città, insegue un progressismo che pare solo di facciata e porge il fianco agli appetiti imprenditoriali meno green ...