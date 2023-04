Rifiuti. Gualtieri: la raccolta differenziata è tornata a crescere (Di giovedì 13 aprile 2023) Rifiuti. Gualtieri: la raccolta differenziata è finalmente tornata a crescere – “La raccolta differenziata si attesta al 45,9% ed è finalmente tornata a crescere. Puntiamo al 60% nel 2028 ma vorremmo lavorare per raggiungere questo risultato entro la fine della consiliatura (2026, ndr)”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (nella foto), durante il Consiglio straordinario dedicato ad Ama. Tra le azioni previste nel piano industriale di Ama, ci sono “8 nuovi centri di raccolta- ha aggiunto Gualtieri- da realizzare entro il 2026 per l’incremento dell’intercettazione delle frazioni riciclabili, gli ingombranti e i raee, che i cittadini potranno conferire ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023): laè finalmente– “Lasi attesta al 45,9% ed è finalmente. Puntiamo al 60% nel 2028 ma vorremmo lavorare per raggiungere questo risultato entro la fine della consiliatura (2026, ndr)”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), durante il Consiglio straordinario dedicato ad Ama. Tra le azioni previste nel piano industriale di Ama, ci sono “8 nuovi centri di- ha aggiunto- da realizzare entro il 2026 per l’incremento dell’intercettazione delle frazioni riciclabili, gli ingombranti e i raee, che i cittadini potranno conferire ...

