Rifiuti, è scontro politico-istituzionale nel Pd. Bonavitacola a Buonopane: Regione estranea alle scelte (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A proposito di alcune dichiarazioni del Presidente della provincia di Avellino in materia di ciclo dei Rifiuti ritengo opportuno fare alcune precisazioni. Diversamente da quanto si ricava da tali dichiarazioni, la Regione non ha avallato alcuna posizione sullo specifico percorso da seguire per il superamento delle funzioni attualmente esercitate dalla provincia di Avellino”. Lo afferma il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola che ha anche la delega regionale all’ambiente, in una nota all’ANSA. Bonavitacola replica al Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane che, ad alcuni media, ha parlato di uno stop arrivato dalla Regione Campania alla società dell’Ato di Avellino, azzerando l’iter per l’affidamento del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A proposito di alcune dichiarazioni del Presidente della provincia di Avellino in materia di ciclo deiritengo opportuno fare alcune precisazioni. Diversamente da quanto si ricava da tali dichiarazioni, lanon ha avallato alcuna posizione sullo specifico percorso da seguire per il superamento delle funzioni attualmente esercitate dalla provincia di Avellino”. Lo afferma il vicepresidente dellaCampania Fulvioche ha anche la delega regionale all’ambiente, in una nota all’ANSA.replica al Presidente della Provincia di Avellino Rizieriche, ad alcuni media, ha parlato di uno stop arrivato dallaCampania alla società dell’Ato di Avellino, azzerando l’iter per l’affidamento del ...

