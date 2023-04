Reno | l’avatar ufficiale di Renault arriva con una App

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sempre attenta a migliorare l’esperienza dei propri clienti,si adopera per creare un co-pilota di nuova generazione, in grado di offrire un’esperienza digitale completamente immersiva nei futuri veicoli elettrici. Presentato per la prima volta in occasione del Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, il nuovo avatar della Marca è stato battezzato.In attesa della sua prima uscitanel 2024 a bordo della futura5 Electric,è già disponibile in Francia tramite una App gratuita, scaricabile da Google Play Store e App Store. La App dà accesso a contenuti ludici e interattivi sui futuri modelli iconici5 e4 nonchè sulle ultime novità a livello di innovazione. Gli utenti possono anche scoprire le notizie ...