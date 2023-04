(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA - Sempre attenta a migliorare l'esperienza dei propri clienti,si adopera per creare un co - pilota di nuova generazione, in grado di offrire un'esperienza digitale completamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoriNoLimits : reno, avatar ufficiale Renault, arriva con una App - ledicoladelsud : Reno, l’avatar ufficiale di Renault arriva con una App - qnazionale : Reno: Renault lancerà il suo nuovo avatar anche in Italia - Italpress : Reno, l’avatar ufficiale di Renault arriva con una App - ItaliaStartUp_ : reno, l'avatar ufficiale di Renault, arriva con un'app - Media Key -

La connessione al profilo con un account My Renault è necessaria per interagire con l'ed accedere a determinati parametri, come l'aggiunta dei contenuti ai preferiti. "Siamo entusiasti ...La connessione al profilo con un account My Renault è necessaria per interagire con l'ed accedere a determinati parametri, come l'aggiunta dei contenuti ai preferiti. "Siamo entusiasti ...A partire dal 2024, tutti i veicoli elettrici di Renault avranno a bordo. Si tratta dell'ufficiale e di un copilota umanizzato di nuova generazione che dal mese scorso è disponibile in Francia sotto forma di app gratuita scaricabile dal Google Play Store su ...

reno, avatar ufficiale Renault, arriva con una App MotoriNoLimits

reno, avatar ufficiale di Renault e co-pilota umanizzato di nuova generazione di cui saranno dotati i veicoli elettrici Renault a ...Presentato per la prima volta in occasione del Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, il nuovo avatar della Marca è stato battezzato reno. In attesa della sua prima uscita ufficiale nel 2024 a bordo ...