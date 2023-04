Relitto bellico si impiglia nelle reti da pesca | è un' ala di un aereo del secolo scorso

(Di giovedì 13 aprile 2023)ra - Nella prima serata perveniva alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto dira una segnalazione circa il ritrovamento in mare, da parte di un Moto, di un voluminoso oggetto non meglio definito, che si erato nella rete. L’unità da, una volta ormeggiata in sicurezza presso il locale sorgitore, veniva assistita dal personale della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, che con l’ausilio di un mezzo specializzato, liberavano dalla rete e riponevano in banchina l’oggettoto accidentalmente durante laa strascico a circa 40 miglia al traverso dira. Al termine delle operazioni di recupero, si è riscontrato che trattasi verosimilmente di un’ala di un velivolo del...

Unrisalente al XIV ritrovato al largo di Capo Chelidonia [8] in Turchia aiuta a ... olio e di ceramica, ma di rame e stagno destinato a usoe fusi in pani di 25 kg circa. Il diritto ......da guerra utilizzata sul fronte del Pacifico in occasione appunto del secondo conflitto... Unche ha molto da "raccontare". Il fatto che la barca fosse parte integrante di una nave così ...Unrisalente al XIV ritrovato al largo di Capo Chelidonia [8] in Turchia aiuta a ... olio e di ceramica, ma di rame e stagno destinato a usoe fusi in pani di 25 kg circa. Il diritto ...

Lungo venti metri e con una apertura alare di trenta, il relitto, ben conservato, è stato individuato durante una campagna oceanografica finanziata dall'ISPRA ...