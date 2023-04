Regolamento Juventus-Sporting Lisbona: come funziona con i gol in trasferta (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juventus, dopo la sconfitta incassata sabato con la Lazio in campionato, vuole subito ritrovare il sorriso e portare a casa il successo contro lo Sporting Lisbona nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Una gara molto importante per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, che farà di tutto per portare a casa un successo tra le mura amiche. Il Regolamento non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio, dunque in caso di vittoria per 2-1 dei portoghesi all’Allianz Stadium e di successo dei bianconeri per 3-2 fuori casa, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) La, dopo la sconfitta incassata sabato con la Lazio in campionato, vuole subito ritrovare il sorriso e portare a casa il successo contro lonel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Una gara molto importante per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, che farà di tutto per portare a casa un successo tra le mura amiche. Ilnon prevede più che i gol invalgano doppio, dunque in caso di vittoria per 2-1 dei portoghesi all’Allianz Stadium e di successo dei bianconeri per 3-2 fuori casa, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace.

