Reggina | Loiacono | “Superato il blocco mentale Futuro? Siamo un gruppo forte”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : Reggina, Loiacono: 'Continuiamo a spingere sull'acceleratore. Il Benevento si giocherà un'intera stagione' - FilippoMammi : La conferenza stampa pre gara @bncalcio - @Reggina_1914 di Giuseppe Loiacono #Calcio - Reggina_1914 : ??? | #Loiacono: “Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore. Il #Benevento è una squadra forte, che si gioche… - Reggina_1914 : ??? | #Loiacono: “La parte più difficile del nostro lavoro è restare sul pezzo e non mollare mai. Un calciatore che… - psb_original : Reggina, Loiacono: 'Non giocare, inconsciamente, può demoralizzare. Bisogna dare il massimo da qui fino a fine stag… -

Da capitano vero, in silenzio e pazientemente in attesa che arrivasse il suo turno. Peppeha risposto presente nel momento del bisogno con straordinaria professionalità e buone prestazioni: ' Questa è la parte più difficile del nostro mestiere, quella di non mollare mai anche ...... Liotti e. Ed è stata anche la giornata delle prime volte in questo 2023, come la convocazione del giovane difensore Girasole , il primo clean sheet per lache dall'inizio dell'anno ...Ceppitelli (R)(3 - 5 - 2): Colombi; Cionek, Camporese,; Bouah (66 Di Chiara), Fabbian, Crisetig, Liotti (71 Bondo), Pierozzi (71 Terranova); Rivas (54 Canotto), Strelec (66 Gori). ...

LE PAGELLE DELLA REGGINA - Loiacono capitano vero, Colombi blinda la vittoria TuttoReggina.com

Il difensore della Reggina Giuseppe Loiacono ha parlato in conferenza stampa in data odierna. Tra due giorni la squadra di Inzaghi scenderà in campo contro il Benevento con l'obiettivo di dare un ...Giuseppe Loiacono, difensore della Reggina, ha parlato in sala stampa nella giornata odierna: "Un calciatore deve stare sempre sul pezzo, non mollare mai, anche quando non gioca. E' ...