Reddito di cittadinanza: 136 posizioni irregolari nel brindisino. Accusa: indebite percezioni per 1,3 milioni di euro Guardia di finanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito diversi controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito dispecifiche analisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpodella provincia brindisina, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie diRoma e di concerto con l’INPS.All’esito delle indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dallaconsultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono state rilevate 136 posizioni irregolari di cui 127 sono ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito diversi controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “di”.Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito dispecifiche analisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpodella provincia brindisina, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie diRoma e di concerto con l’INPS.All’esito delle indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dallaconsultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono state rilevate 136di cui 127 sono ...

