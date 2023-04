Rebecca Di Molfetta, 16 anni, esce per andare a scuola e scompare nel nulla. L'appello disperato del padre: 'Se qualcuno l'ha vista mi ... (Di giovedì 13 aprile 2023) Si sarebbe dovuta recare a scuola, nella vicina Molfetta , ma lì non è mai arrivata. Le tracce di Rebecca Di Molfetta , 16 anni, di Bisceglie , si sono perdute dalle prime ore del mattino di mercoledì. Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Si sarebbe dovuta recare a, nella vicina, ma lì non è mai arrivata. Le tracce diDi, 16, di Bisceglie , si sono perdute dalle prime ore del mattino di mercoledì.

