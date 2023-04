Real, Valverde torna sulla questione Baena: “Mi appoggio alla mia famiglia e ai tifosi” (Di giovedì 13 aprile 2023) Valverde è tornato a parlare dell’aggressione a Baena. Il calciatore del Real Madrid ha parlato a El Golazo de Gol dichiarando: “Mi appoggio alla mia famiglia, ai tifosi del Madrid e alle persone che mi sostengono per strada”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)to a parlare dell’aggressione a. Il calciatore delMadrid ha parlato a El Golazo de Gol dichiarando: “Mimia, aidel Madrid e alle persone che mi sostengono per strada”. SportFace.

