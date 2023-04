Real Madrid-Chelsea 2-0 | Lampard | “Dobbiamo credere nella rimonta”

(Di giovedì 13 aprile 2023) E anche la seconda trasferta deltargato Frank, si chiude con una sconfitta contro un grande. Il neo tecnico mette in saccoccia un nuovo stop, questa volta per 2-0 al Bernabeu con una formazione inarrivabile, guidata da un sapiente Carlo Ancelotti. Nei primi minuti del primo tempo, i londinesi hanno messo in campo tanta vivacità. Quando, però, Karim Benzema ha sbloccato la sfida al 21esimo, la gara ha preso tutt’altra piega.ripresa non è cambiato molto. Quando i Blues si sono ritrovati in inferiorità numerica per l’espulsione di Ben Chilwell non sono più riusciti a contrastare con efficacia i rivali, che si sono confermati vittoriosi. Il neo allenatore delha così commentato questa sconfitta....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE MARCO ASENSIO !!! ?? REAL MADRID ???? 2-0 ?????????????? CHELSEA - InvictosSomos : ? Minuto 70. Real Madrid 1-0 Chelsea. ? Minuto 71. Ingresa Marco Asensio. ? Minuto 74. Real Madrid 2-0 Chelsea (gol… - AnnisahHendra : Emma chilhavisto il gioco di MilanNapoli con attenzione, ma ha notato un errore clamoroso nell'arbitraggio che ha f… - Pris10Pris : RT @InvictosSomos: ? Minuto 70. Real Madrid 1-0 Chelsea. ? Minuto 71. Ingresa Marco Asensio. ? Minuto 74. Real Madrid 2-0 Chelsea (gol de M… -

Nell'altra partita in programma oggi, ilha vinto contro il Chelsea grazie ai gol di Benzema al 21 del primo tempo e il raddoppio al 29 della ripresa con Asensio. Nella ripresa il Chelsea ...Una parata vera, ma decisiva: quella che nega l'1 - 1 a Sterling nel primo tempo Commenta per primo Marco Asensio ha cambiato idea ed è ora in procinto di firmare il rinnovo di contratto con il. Secondo The Athletic , il nuovo accordo sarà fino al 2027 o 2028

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Chelsea nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League: "E ...Il Real Madrid si conferma in forma e fa sua la gara d'andata dei quarti di Champions. Al Bernabeu non c'è storia e la squadra di Ancelotti si impone per 2-0. Buona partenza del Chelsea che si fa… ...