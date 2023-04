Real Madrid-Chelsea 2-0 | Ancelotti | “Siamo stati bravi ma dovremo soffrire ancora”

(Di giovedì 13 aprile 2023) La gara d’andata del quarto di finale di Champions League ha visto ildi Carlosuperare ilper 2-0 allo stadio Bernabeu. Primo tempo dominante per le merengues che hanno chiuso i primi 45 minuti in vantaggio di un goal siglato da Karim Benzema. I Blues hanno provato ad impensierire i rivali ad inizio gara e ad inizio ripresa, ma nulla hanno potuto contro lo strapotere della squadra avversaria. I Blancos, infatti, hanno giocato mezz’ora del secondo tempo in superiorità numerica, ottenendo un vantaggio ulteriore grazie alla marcatura di Asensio. Non era, dunque, difficile intuire quale sarebbe stato il risultato finale di questa importante sfida. Proprio a tal proposito, il tecnico della squadra spagnola ha commentato questa importante vittoria....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE MARCO ASENSIO !!! ?? REAL MADRID ???? 2-0 ?????????????? CHELSEA - InvictosSomos : ? Minuto 70. Real Madrid 1-0 Chelsea. ? Minuto 71. Ingresa Marco Asensio. ? Minuto 74. Real Madrid 2-0 Chelsea (gol… - AnnisahHendra : Emma chilhavisto il gioco di MilanNapoli con attenzione, ma ha notato un errore clamoroso nell'arbitraggio che ha f… - Pris10Pris : RT @InvictosSomos: ? Minuto 70. Real Madrid 1-0 Chelsea. ? Minuto 71. Ingresa Marco Asensio. ? Minuto 74. Real Madrid 2-0 Chelsea (gol de M… -

Nell'altra partita in programma oggi, ilha vinto contro il Chelsea grazie ai gol di Benzema al 21 del primo tempo e il raddoppio al 29 della ripresa con Asensio. Nella ripresa il Chelsea ...Una parata vera, ma decisiva: quella che nega l'1 - 1 a Sterling nel primo tempo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...Commenta per primo Marco Asensio ha cambiato idea ed è ora in procinto di firmare il rinnovo di contratto con il. Secondo The Athletic , il nuovo accordo sarà fino al 2027 o 2028

Real Madrid-Chelsea: le foto del match - Sportmediaset Sport Mediaset

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Chelsea nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League: "E ...Il Real Madrid si conferma in forma e fa sua la gara d'andata dei quarti di Champions. Al Bernabeu non c'è storia e la squadra di Ancelotti si impone per 2-0. Buona partenza del Chelsea che si fa… ...