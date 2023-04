Rateizzazione bollette. Quali documenti allegare alla domanda

(Di giovedì 13 aprile 2023) Per lescadute al momento della pubblicazione del provvedimento attutivo in Gazzetta Ufficiale, il termine di 15 giorni per presentare l'istanza decorre proprio dpubblicazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24NormeTributi : Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate - IT_lex : Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate - AigetEnergia : RT @sole24ore: Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate - WORKSTATION7704 : RT @sole24ore: Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate - sole24ore : Bollette, addio rateizzazione dopo due scadenze saltate -

. Quali documenti vanno allegati all'istanza La procedura per attivare la rateazione delle, parte su spunto dell'impresa che deve presentare apposita richiesta al ...L'Agcom apre a un adeguamento delleper inflazione ma per evitare rincari di massa ai danni dei consumatori pone agli operatori ... ladi servizi e apparecchiature terminali, ...delle imprese: i requisiti per l'accesso all'agevolazione Con il decreto dello scorso 3 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 11 aprile 2023, il MIMIT fornisce le ...

Rateizzazione bollette delle imprese: istruzioni MIMIT presentazione ... Tag24

Dopo l’approvazione del provvedimento attuativo, le imprese possono finalmente richiedere la rateizzazione delle bollette prevista dal DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater. La procedura per ottenere ...Al via la presentazione delle istanze per richiedere la rateizzazione dei costi energetici sostenuti delle imprese fino al 31 marzo 2023. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 ap ...