Rapito: la prima clip del film di Marco Bellocchio in concorso a Cannes 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) I protagonisti di Rapito, nuovo film di Marco Bellocchio incentrato sul rapimento di Edgardo Mortara, nella prima clip del film che debutterà in concorso a Cannes 2023. Svelata la prima clip di Rapito, nuovo film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes 2023 e in sala il 25 maggio distribuito da 01 Distribution. Il film è incentrato sulla storia di Edgardo Mortara il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) I protagonisti di, nuovodiincentrato sul rapimento di Edgardo Mortara, nelladelche debutterà in. Svelata ladi, nuovodiinal Festival die in sala il 25 maggio distribuito da 01 Distribution. Ilè incentrato sulla storia di Edgardo Mortara il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValentinaDAmic4 : Rapito: la prima clip del film di Marco Bellocchio in concorso a Cannes 2023 - GeorgeAddison87 : RT @badtasteit: #Rapito: prima clip del film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di #Cannes76 - Deiana_Luca9 : RT @comingsoonit: Prime immagini ufficiali del nuovo film di questo grande maestro del nostro cinema, che sarà in corsa per la Palma d'oro… - comingsoonit : Prime immagini ufficiali del nuovo film di questo grande maestro del nostro cinema, che sarà in corsa per la Palma… - comingsoonit : Prime immagini ufficiali del nuovo film di questo grande maestro del nostro cinema, che sarà in corsa per la Palma… -