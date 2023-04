Rally, incidente in un test in Croazia: muore Craig Breen pilota Hyundai (Di giovedì 13 aprile 2023) Ancora una vittima del mondo dell’automobilismo Fatale per Craig Breen, pilota della Hyundai, è stato un incidente nel corso di un pre-event test verso l’appuntamento in Croazia del 20-23 aprile. A darne notizia in una nota è la stessa casa coreana. Illeso il co-pilota James Fulton. Breen, 33enne irlandese, era tornato alla Hyundai all’inizio di questa stagione piazzandosi al secondo posto nel Rally di Svezia, alle spalle di Tanak, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale Wrc ottenuto sempre in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno. Non sarebbero ancora chiare le dinamiche specifiche che hanno portato all’incidente ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ancora una vittima del mondo dell’automobilismo Fatale perdella, è stato unnel corso di un pre-eventverso l’appuntamento indel 20-23 aprile. A darne notizia in una nota è la stessa casa coreana. Illeso il co-James Fulton., 33enne irlandese, era tornato allaall’inizio di questa stagione piazzandosi al secondo posto neldi Svezia, alle spalle di Tanak, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale Wrc ottenuto sempre in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno. Non sarebbero ancora chiare le dinamiche specifiche che hanno portato all’...

Shock nel mondo dei rally: è morto Craig Breen ... '' Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen oggi ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre - evento per il Rally di Croazia . Il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente. Era dall'incidente di Michael Park nel 2005 che non succedeva un evento così tragico nel campionato del mondo rally, un evento che ci lascia tutti attoniti.