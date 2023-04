Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Dramma nel WRC: è morto Craig Breen Il pilota della Hyundai è stato vittima di un incidente nei test che anticipano… - fattoquotidiano : Rally di Croazia, morto in un incidente Craig Breen: il pilota della Hyundai Motorsport aveva 33 anni - mati4658 : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… - SJo9vs : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… - ASelekos : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… -

Un tragico incidente si è verificato durante la ricognizione per ildi, quarto evento del campionato WRC previsto per il 20 - 23 aprile. Il pilota della Hyundai, Craig Breen , ha perso la vita mentre il suo co - pilota James Fulton è rimasto illeso. La ...L'incidente è avvenuto durante i test prima deldi, in programma dal 20 al 23 aprile Spalato, 13 apr. - Lutto nel mondo deiper la scomparsa di Craig Breen. Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante ...Un 13 aprile scioccante per il mondo non solo dei, ma anche per tutto l'automobilismo. Craig Breen , 33enne pilota Hyundai , è deceduto in seguito ad un incidente nel corso di un test in. Immediata la reazione tra i colleghi, tra ...

Tragedia nelle prove del rally di Croazia: muore in ricognizione Craig Breen La Gazzetta dello Sport

La Hyundai del pilota irlandese ha colpito un palo della luce uscendo di strada durante una prova privata Una notizia tragica è arrivata dalla Croazia, dove in questi… Leggi ...Un tragico incidente si è verificato durante la ricognizione per il rally di Croazia, quarto evento del campionato WRC previsto per il 20-23 aprile. Il pilota della Hyundai, Craig Breen, ha perso la ...