(Di giovedì 13 aprile 2023) Si chiama2E la new entry in casa: un dispositivo creato per i grandi pensatori con materiali ecosostenibile e dotato della nuovaStylus 2. Leggere, scrivere e ideare in un’unica soluzione, non è mai stato così facile Alla ricerca del perfetto alleato per vagare con la fantasia e trovare ispirazione nei momenti creativi?ha la soluzione a tutto: un Reader e una Stylus ideali per aiutare a focalizzare e organizzare i pensieri. Da oggi è disponibile2E un dispositivo di lettura e scrittura digitale pensato per i lettori che desiderano interagire con i loro eBook e sviluppare le loro idee. ...

Rakuten Kobo presenta il suo ultimo eReader Kobo Elipsa 2E tuttoteK

