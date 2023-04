Ragazzo ferito a colpi di pistola nella notte

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ferimento adi, lascorsa, a Taranto. A essere statoè undi 24 anni che, stando a quanto si apprende, è stato raggiunto da un proiettile al ginocchio destro. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico. Il 24enne era assieme ad alcuni amici in via Pio XII. Gli agenti della Mobile stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presentizona in cui è avvenuto il ferimento. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideRTramonta : RT @fanpage: Stavano lavorando alla potatura di un pioppo nel golf club Le Rovedine quando il cestello della gru ha ceduto precipitando per… - gib_barbara : @IL_PATRIOTAITA La storiella della mamma ve la inventate voi però! Era già stata considerata problematica, ha già f… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Gassmann si permette di fare dell'ironia sull'orso che ha ucciso il ragazzo e propone l'uccisione del Presidente del Tr… - TinazziL : Quanto vale la vita del ragazzo ? nulla , se no' l'orso sarebbe stato abbattuto due anni fà quando aveva ferito du… - No2Ch3 : RT @AlessandraOdri: Gassmann si permette di fare dell'ironia sull'orso che ha ucciso il ragazzo e propone l'uccisione del Presidente del Tr… -

Per fortuna nessune nessuna grave conseguenza per lui. Udinese, Udogie e l'incidente in ... Alsarebbe stato fatto anche l'alcol test, ma ancora non sono stati resi noti i risultati. A ...Poco distante, ad assistere alla scena, unche non si sarebbe voltato dall'altra parte ma, ...cercato di colpire le forze dell'ordine con calci e una testata ma nessuno è rimasto. In ...Secondo quanto accertato il- dopo essere arrivato a Roma dal capoluogo piemontese per ...il giovane è stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio, dove è ...

Ragazzo di 24 anni ferito a colpi di pistola, è giallo quotidianodipuglia.it

Il 19enne ferito, colpito da tre fendenti si era trascinato per alcuni ... Durante l’indagine è emerso che l’aggressore e l’altro ragazzo che era con lui erano entrambi amici del 19enne. Sono tutti ...Al mattino, mentre si trovava in piazzale dell'Agricoltura, il 21enne torinese è stato poi insultato e picchiato da due ragazzi, poi scappati. Ferito, il giovane è stato quindi trasportato ...