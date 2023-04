Ragazza scomparsa in Irpinia ritrovata a Napoli dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDoveva fare rientro a casa dopo le lezioni. I genitori la aspettavano per pranzare insieme ma della figlia nessuna traccia. Sono le 14.30 circa e i minuti passano. È solitamente puntuale, il tragitto scuola casa è piuttosto breve. I primi messaggi preoccupati, poi le telefonate. Nessuna risposta. Per una ragazzina di 16 anni sempre con le mani incollate allo smartphone non poteva che essere un brutto segnale. Trascorre un’ora e poi un’altra ancora. Dellanessuna traccia. I genitori decidono di avvisare i, intanto continuano ad ascoltare nella cornetta un preoccupante “utente non raggiungibile”. Parlano aidi Baiano – vivono in un paese poco distante nell’avellinese – presentano una denuncia e intanto sperano che la figlia riappaia. I militari mettono in moto la macchina ...