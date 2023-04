Rabona Mobile non funziona neanche oggi 13 aprile, il punto sul servizio clienti (Di giovedì 13 aprile 2023) Da più di 24 ore Rabona Mobile non funziona. Più esattamente dalla mattinata di ieri 12 aprile e ancora in questo giovedì 13 aprile si registrano seri problemi di connessione di rete per l’operatore virtuale. Il down è dunque molto grave e si associa anche a vistosi malfunzionamenti per il servizio clienti del vettore. Senza contare poi il fatto che da settimane i clienti di Rabona appunto sono interessati da altre anomalie riguardanti gli SMS di testo. Problemi vecchi e recenti Rabona Mobile non funziona oggi per il servizio di connessione di rete ma è anche vero che dalla metà del mese di marzo i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Da più di 24 orenon. Più esattamente dalla mattinata di ieri 12e ancora in questo giovedì 13si registrano seri problemi di connessione di rete per l’operatore virtuale. Il down è dunque molto grave e si associa anche a vistosi malmenti per ildel vettore. Senza contare poi il fatto che da settimane idiapsono interessati da altre anomalie riguardanti gli SMS di testo. Problemi vecchi e recentinonper ildi connessione di rete ma è anche vero che dalla metà del mese di marzo i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anxiousshit__ : RT @RaffaelloMo: Sono single perché io ci provo con le tipe, ma stateci voi con uno che ha Rabona Mobile come operatore. - infoitscienza : Rabona Mobile, il disservizio SMS persiste: problema tecnico o c’è dell’altro? - infoitscienza : Rabona Mobile down: dopo gli SMS in uscita non funziona neanche la navigazione internet - infoitscienza : Rabona Mobile, che succede? Utenti da metà marzo senza sms, ora anche Internet è fuori servizio - TelefoniaTech : Rabona Mobile down: dopo gli SMS in uscita non funziona neanche la navigazione internet -