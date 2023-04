Rabona Down: internet non funziona, ecco come passare ad altro operatore (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid In queste ore, gli utenti di Rabona Mobile stanno affrontando notevoli difficoltà con il servizio, sia che si tratti di navigazione in internet o l’invio di messaggi. Il malfunzionamento è iniziato ieri mattina e tutt’ora persiste, causando notevoli fastidi agli utenti che hanno riempito le pagine social dell’operatore di lamentele. I clienti di Rabona Mobile stanno riscontrando gravi problemi I problemi affrontati dai clienti dell’operatore virtuale non sono ancora stati risolti. Le difficoltà, che si stanno trascinando da alcune settimane, riguardano la navigazione internet, l’invio di SMS e altri problemi relativi al secondo brand. Fortunatamente, le chiamate stanno funzionando come previsto. Questa problematica ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid In queste ore, gli utenti diMobile stanno affrontando notevoli difficoltà con il servizio, sia che si tratti di navigazione ino l’invio di messaggi. Il malmento è iniziato ieri mattina e tutt’ora persiste, causando notevoli fastidi agli utenti che hanno riempito le pagine social dell’di lamentele. I clienti diMobile stanno riscontrando gravi problemi I problemi affrontati dai clienti dell’virtuale non sono ancora stati risolti. Le difficoltà, che si stanno trascinando da alcune settimane, riguardano la navigazione, l’invio di SMS e altri problemi relativi al secondo brand. Fortunatamente, le chiamate stannondoprevisto. Questa problematica ...

