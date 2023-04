Rabiot e altri quattro: senza Champions la Juve ne perde cinque (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juventus, dopo la penalizzazione, sta facendo una rincorsa per la Champions League; senza l’Europa rischiano Rabiot e altri quattro. Il meno quindici inflitto ai bianconeri ha, inevitabilmente, cambiato le prospettive stagionali dei bianconeri; la Juventus è passata da una complicata rincorsa scudetto ad una vera e propria missione per rientrare in Champions League. Rabiot (LaPresse)La Juve ha assolutamente bisogno di qualificarsi alla massima competizione europea per diversi aspetti tra cui quello economico; la Champions, infatti, garantirebbe una liquidità importante da poter reinvestire sul mercato e, di conseguenza, rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Tra i motivi, per i quali bisogna ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 aprile 2023) Lantus, dopo la penalizzazione, sta facendo una rincorsa per laLeague;l’Europa rischiano. Il meno quindici inflitto ai bianconeri ha, inevitabilmente, cambiato le prospettive stagionali dei bianconeri; lantus è passata da una complicata rincorsa scudetto ad una vera e propria missione per rientrare inLeague.(LaPresse)Laha assolutamente bisogno di qualificarsi alla massima competizione europea per diversi aspetti tra cui quello economico; la, infatti, garantirebbe una liquidità importante da poter reinvestire sul mercato e, di conseguenza, rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Tra i motivi, per i quali bisogna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CristianaTosca : @vane___96 A parte i deliri dei soliti disagiati giocatori come Danilo, Marione, Khedira, Rabiot etc. vanno a nozze… - rds_destefano : @toselluc Se ci fai caso nel nostro 'non gioco' la qualità del palleggio con di maria rabiot e altri è di un certo… - Cicciodicastri : @RobertoJ10ADP @ValePieraccini @CorSport Il problema è che la gente più in forma condiziona le scelte, soprattutto… - angelomaglie : @GiuseLatorraca2 Guarda sempre in casa d' altri, ma sul fallo di mano di Rabiot e Vlaovic a San Siro ...godeva. Sto cialtrone RetroCesso. - LeonardoZanna : @thomas_novello9 Ammetto l'ignoranza in Szymanski. Gli altri in realtà mi piacciono (Asensio bello, però non è che… -