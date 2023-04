Qui la spesa è gratis. Apre il supermercato per i poveri (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Un emporio 'solidale' per consentire alle famiglie bisognose che vivono a Cassino di poter fare la spesa gratuitamente. L'inaugurazione della struttura, nata dal binomio pubblico-privato, si terrà venerdì, 14 aprile in via San Marco. Il 'supermercato sociale' promuove e organizza il recupero di prodotti alimentari, oggetti di spreco, in eccedenza o in donazione, a vantaggio di chi si trova in difficoltà socioeconomica e permette alle famiglie indigenti, attraverso la consegna di un'apposita card, di fare la spesa gratuitamente secondo le reali necessita' del nucleo familiare. Il target di riferimento è composto da una base di circa 250 famiglie che da diversi anni vengono seguite dall'Assessorato ai Servizi sociali grazie agli approvvigionamenti della Fondazione Banco Alimentare che ogni mese, da febbraio 2020, consegna circa tre ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Un emporio 'solidale' per consentire alle famiglie bisognose che vivono a Cassino di poter fare lagratuitamente. L'inaugurazione della struttura, nata dal binomio pubblico-privato, si terrà venerdì, 14 aprile in via San Marco. Il 'sociale' promuove e organizza il recupero di prodotti alimentari, oggetti di spreco, in eccedenza o in donazione, a vantaggio di chi si trova in difficoltà socioeconomica e permette alle famiglie indigenti, attraverso la consegna di un'apposita card, di fare lagratuitamente secondo le reali necessita' del nucleo familiare. Il target di riferimento è composto da una base di circa 250 famiglie che da diversi anni vengono seguite dall'Assessorato ai Servizi sociali grazie agli approvvigionamenti della Fondazione Banco Alimentare che ogni mese, da febbraio 2020, consegna circa tre ...

