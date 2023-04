Qui è solo un bambino, ma oggi è uno degli attori più desiderati del cinema italiano: guardate bene ilm sorriso (Di giovedì 13 aprile 2023) Quello nella foto non è un bambino come gli altri. oggi quel bimbo è diventato un’attore dalla straordinaria fama, avete riconosciuto quel sorriso? Con una carriera ricchissima all’attivo, quello in questione è uno degli attori più celebri in assoluto. Artista dalle straordinarie doti, ha postato il suo volto ad innumerevoli serie tv e pellicole che hanno appassionato milioni di telespettatori. Avete capito di chi si tratta? Il bimbo nella foto oggi è uno degli attori più amati d’Italia – Instagram@lucaargentero – Grantennistoscana.itNella foto era solo un bambino, ma i fan più attenti avranno notato il sorriso inconfondibile che da sempre lo caratterizza. Con il tempo il piccolo nello scatto è ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 13 aprile 2023) Quello nella foto non è uncome gli altri.quel bimbo è diventato un’attore dalla straordinaria fama, avete riconosciuto quel? Con una carriera ricchissima all’attivo, quello in questione è unopiù celebri in assoluto. Artista dalle straordinarie doti, ha postato il suo volto ad innumerevoli serie tv e pellicole che hanno appassionato milioni di telespettatori. Avete capito di chi si tratta? Il bimbo nella fotoè unopiù amati d’Italia – Instagram@lucaargentero – Grantennistoscana.itNella foto eraun, ma i fan più attenti avranno notato ilinconfondibile che da sempre lo caratterizza. Con il tempo il piccolo nello scatto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : La Meloni era 'pronta' solo a fare propaganda, non certo a fare i conti con la realtà. Leggi qui ??… - putino : Riguardo il video del decapitamento del soldato ucraino prigioniero vi dico solo questo: almeno l’ISIS tagliava di… - DiegoDeLucaTwit : Nella cornice della legalità, perché da qui non si scappa, si arrivi ad un punto di incontro Ultras-Società. Quando… - Lorenzo36522471 : RT @OrtigiaP: ANCHE LA SVIZZERA ELIMINA LA VACCINAZIONE PER IL COVID, NEANCHE RACCOMANDATA PER IL 2023 Solo il @MinisteroSalute qui la racc… - Carlo99522124 : RT @OrtigiaP: ANCHE LA SVIZZERA ELIMINA LA VACCINAZIONE PER IL COVID, NEANCHE RACCOMANDATA PER IL 2023 Solo il @MinisteroSalute qui la racc… -