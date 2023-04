Quella Sicilia da mangiare che piace tanto ai polacchi: in 1500 atterrati nell’isola per gustare pistacchio e ricotta (Di giovedì 13 aprile 2023) Le strategie per potenziare il turismo in Sicilia a volte passano da micro-azioni di giovani influencer che riescono a canalizzare sul web le proprie passioni. Così è stato per la polacca Anna Dudar, in arte digital “pizzagirl.patrol”, che dopo aver vissuto 10 mesi a Catania (tra il 2019 e il 2020) grazie al progetto Erasmus for Young Entrepreneurs – un ponte internazionale per aspiranti startupper che decidono fare esperienza in Paesi gemellati – ha deciso di dare vita alla sua nuova attività. Nel periodo trascorso presso l’Agenzia di comunicazione I Press ha infatti avuto modo di conoscere e girare in lungo e in largo il territorio, spinta anche dalla curiosità per la nostra tradizione enogastronomica, ricca di tipicità e così lontana dalla cultura culinaria polacca. «I polacchi sono davvero attratti dai prodotti e dalle specialità food ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 13 aprile 2023) Le strategie per potenziare il turismo ina volte passano da micro-azioni di giovani influencer che riescono a canalizzare sul web le proprie passioni. Così è stato per la polacca Anna Dudar, in arte digital “pizzagirl.patrol”, che dopo aver vissuto 10 mesi a Catania (tra il 2019 e il 2020) grazie al progetto Erasmus for Young Entrepreneurs – un ponte internazionale per aspiranti startupper che decidono fare esperienza in Paesi gemellati – ha deciso di dare vita alla sua nuova attività. Nel periodo trascorso presso l’Agenzia di comunicazione I Press ha infatti avuto modo di conoscere e girare in lungo e in largo il territorio, spinta anche dalla curiosità per la nostra tradizione enogastronomica, ricca di tipicità e così lontana dalla cultura culinaria polacca. «Isono davvero attratti dai prodotti e dalle specialità food ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Colombatto : RT @ramella_f: Il Ponte sullo Stretto non sarà un 'volano per l'economia' della Sicilia ma non è neppure un investimento disastroso come la… - dscndt : RT @ramella_f: Il Ponte sullo Stretto non sarà un 'volano per l'economia' della Sicilia ma non è neppure un investimento disastroso come la… - ramella_f : Il Ponte sullo Stretto non sarà un 'volano per l'economia' della Sicilia ma non è neppure un investimento disastros… - laviro13 : RT @Stargirlsem: Quella che davvero è tornata alla vita normale è Nikita, che frega un cazzo di tutto, e parte per la Sicilia con la sua am… - Fef58 : RT @SAntonio10273: Investimento fatto da Francia e UK venne seguito da molto vicino, la marina francese e quella britannica difendevano i g… -