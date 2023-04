Quarto Grado, ecco le anticipazioni di venerdì 14 aprile (Di giovedì 13 aprile 2023) venerdì 14 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: l’ottantenne, fuggita da Sarno con un coetaneo a bordo di un Apecar, è stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, nel giallo ancora tutto da decifrare, è come la donna sia morta e il motivo per il quale sia stata uccisa: qualcuno, forse, era interessato al suo denaro? Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, Alvin in Honduras mostra in anteprima inediti dettagli (VIDEO) Al centro della puntata, anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza residente nella Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello Pietro, negli scorsi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023)14, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: l’ottantenne, fuggita da Sarno con un coetaneo a bordo di un Apecar, è stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, nel giallo ancora tutto da decifrare, è come la donna sia morta e il motivo per il quale sia stata uccisa: qualcuno, forse, era interessato al suo denaro? Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, Alvin in Honduras mostra in anteprima inediti dettagli (VIDEO) Al centro della puntata, anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza residente nella Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello Pietro, negli scorsi ...

