Quarto Grado anticipazioni del 13 Aprile 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Venerdì 14 Aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con "Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un L'articolo proviene da MediaTurkey.

