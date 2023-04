Quanti punti servono per guadagnarsi la salvezza in Serie BKT? (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lega B è al suo tredicesimo anno di vita, nasce il 1° luglio 2010, ma il meccanismo di playoff e playout precede la nascita della lega di sette anni. Soprattutto la seconda fase, quella più temuta che sancisce l’ultima squadra che retrocede in Lega Pro, è dalla sua nascita al centro di calcoli matematici e previsioni, così come la quota ipotetica per salvarsi e restare in Serie cadetta. Il meccanismo dei playout viene introdotto nella stagione 2003-2004 e quindi quella che andrà in scena il prossimo maggio sarà la ventesima edizione della competizione. Dopo aver provato a tracciare una media sui punti necessari per la promozione in Serie A, proviamo a fare la stessa cosa con la quota ipotetica per garantirsi la permanenza in Serie BKT. Come funziona il meccanismo di retrocessioni in ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lega B è al suo tredicesimo anno di vita, nasce il 1° luglio 2010, ma il meccanismo di playoff e playout precede la nascita della lega di sette anni. Soprattutto la seconda fase, quella più temuta che sancisce l’ultima squadra che retrocede in Lega Pro, è dalla sua nascita al centro di calcoli matematici e previsioni, così come la quota ipotetica per salvarsi e restare incadetta. Il meccanismo dei playout viene introdotto nella stagione 2003-2004 e quindi quella che andrà in scena il prossimo maggio sarà la ventesima edizione della competizione. Dopo aver provato a tracciare una media suinecessari per la promozione inA, proviamo a fare la stessa cosa con la quota ipotetica per garantirsi la permanenza in. Come funziona il meccanismo di retrocessioni in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto46345689 : RT @accountparodia: Decidere quanti punti chiedere per il filone stipendi in base a come si esprimerà il collegio di garanzia del CONI su q… - italian_maestro : Quanti punti togliamo alla Juventus? 4 o 5 ci stanno tutti - DanyRoss70 : RT @F1N1no: Oggi si torna a parlare (come da mesi) del fatto che tutto dipende dal 19.. Per sapere quanti punti chiederà la procura federal… - NicolaSerraval4 : RT @F1N1no: il giudice stabilisce quanti punti merita quell'illecito (se decide che merita penalizzazione) e se quei punti creano un danno… - Enzinho1972 : RT @accountparodia: Decidere quanti punti chiedere per il filone stipendi in base a come si esprimerà il collegio di garanzia del CONI su q… -