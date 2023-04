Quando si gioca il ritorno Roma-Feyenoord? Data, orario e diretta tv quarti Europa League (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma-Feyenoord è il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023: Quando si gioca? Scopriamolo assieme con le indicazioni su Data, orario e diretta tv del match. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 20 aprile per l’operazione rimonta dei giallorossi, che hanno perso per 1-0 in terra olandese e che cercano dunque il grande riscatto. diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Possibile diretta in chiaro su TV8. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)è ildeidi finale di2022/2023:si? Scopriamolo assieme con le indicazioni sutv del match. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 20 aprile per l’operazione rimonta dei giallorossi, che hanno perso per 1-0 in terra olandese e che cercano dunque il grande riscatto.tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Possibilein chiaro su TV8. SportFace.

