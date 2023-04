Quando l' ex ministro grillino Costa esultava per la liberazione dell' orsa che ha ucciso Andrea Papi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 aprile 2023) “Oggi ha vinto il buon senso e la libertà: il Consiglio di stato ha accolto il ricorso contro la catturaGaia. Non posso che ringraziare le associazioni che portano avanti queste battaglie che noi vogliamo sostenere e per le quali, attraverso l’avvocaturao Stato, ci siamo costituiti al loro fianco. Gaia è un’che a seguito ha tre cuccioli e la sua cattura sarebbe stata un enorme problema per la vita dei piccoli”. Il 12 ottobre del 2020 Sergio, allora’Ambiente e oggi vicepresidentea Camera in quota M5s, festeggiava così la decisione del Consiglio di stato di accogliere il ricorso presentato dal suo ministero, da Enpa (Ente nazionale protezione animali) e Oipa (Organizzazione internazionale protezione ...