Quando il vescovo celebrò la messa con la Madonna di Trevignano sull’altare e Gisella Cardia accanto | il video Monsignor Salvi | “Presto una prima relazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il caso diRomano, giorno dopo giorno, non finisce di regalare colpi di scena. Ora, è ildella diocesi di Civita Castella,Marco, a voler fare chiarezza e ad intervenire in merito alle presunte lacrimazioni e apparizioni. Da circa un mese, infatti, è stata istituita una commissione intenta ad esaminare tutto ciò che avviene attorno alla sedicente veggente, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, che ogni terzo giorno del mese vedrebbe in apparizione la, radunando centinai di fedeli. Questa commissione, formata da diversi esperti tra cui un mariologo, un esorcista, uno psicologo, un teologo e un canonista, ha dato il via ad un’indagine diocesana che si basa prettamente su un percorso formato da “norme per discernere ...