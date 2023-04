Qatargate, Panzeri uscito da carcere: "Dimagrito dopo 4 mesi" (Di giovedì 13 aprile 2023) Bruxelles, 13 apr. - (Adnkronos) - L'ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pier Antonio Panzeri è uscito oggi dal carcere di Saint-Gilles, a Bruxelles, dopo oltre quattro mesi. Lo riporta l'emittente belga Rtbf. L'ex segretario generale della Camera del Lavoro di Milano è apparso Dimagrito, malgrado fosse circondato da altri detenuti, che lo hanno protetto dai media. Panzeri non ha rilasciato dichiarazioni. Panzeri è ora sottoposto a braccialetto elettronico e resterà nella sua abitazione a Bruxelles, dove proseguirà la detenzione preventiva e resterà a disposizione degli inquirenti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Bruxelles, 13 apr. - (Adnkronos) - L'ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pier Antoniooggi daldi Saint-Gilles, a Bruxelles,oltre quattro. Lo riporta l'emittente belga Rtbf. L'ex segretario generale della Camera del Lavoro di Milano è apparso, malgrado fosse circondato da altri detenuti, che lo hanno protetto dai media.non ha rilasciato dichiarazioni.è ora sottoposto a braccialetto elettronico e resterà nella sua abitazione a Bruxelles, dove proseguirà la detenzione preventiva e resterà a disposizione degli inquirenti.

