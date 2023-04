Qatargate, Panzeri esce dal carcere di Saint - Gilles (Di giovedì 13 aprile 2023) Pier Antonio Panzeri, ex europarlamentare, ha lasciato la prigione di Saint - Gilles, Bruxelles, dove era detenuto per le accuse di corruzione internazionale nell'inchiesta belga Qatargate. Panzeri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Pier Antonio, ex europarlamentare, ha lasciato la prigione di, Bruxelles, dove era detenuto per le accuse di corruzione internazionale nell'inchiesta belga, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZenatiDavide : Qatargate, Panzeri lascia il carcere di Saint-Gilles per andare ai domiciliari: dall’INVIATO A BRUXELLES. Antonio P… - Ultrabanned : RT @gigipodda: Ecco qua, come se nulla fosse accaduto. MISERABILE LADRO.. - so_matic : RT @gigipodda: Ecco qua, come se nulla fosse accaduto. MISERABILE LADRO.. - RoberVonTess : RT @gigipodda: Ecco qua, come se nulla fosse accaduto. MISERABILE LADRO.. - DTC_Blutarsky : @repubblica A spaccare pietre. #Qatargate #Kaili #Panzeri -