Pure Violante avverte Schlein: "Non esistono solo i diritti. Il Pd deve occuparsi anche di doveri e merito"

anche la voce di Luciano Violante si aggiunge a quella dei diversi autorevoli esponenti di sinistra che avvertono Elly Schlein del fatto che non può cavarsela parlando solo di diritti. Un partito come il Pd deve saper «interloquire con tutta la società italiana», è l'avvertimento dell'ex presidente della Camera, che però va oltre ricordando alla segretaria Pd che se «è giusto parlare di diritti, non si può trascurare il tema dei doveri: le società contemporanee tendono a sfaldarsi proprio per mancanza di politiche dei doveri». «Senza consapevolezza dei doveri – ha ricordato Violante – non c'è comunità».

