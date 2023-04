Puglia, maltempo: allerta vento per l’intera regione, anche temporali per il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 14 per trenta ore:, si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.” Rischio: codice giallo, livello di allerta per l’intera regione. Il secondo, con validità dalle 20 per diciotto ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 14 per trenta ore:, si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.” Rischio: codice giallo, livello diper. Il secondo, con validità dalle 20 per diciotto ore: si prevedono “precipitazioni sparse,a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati sullameridionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo...

