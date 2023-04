Proposta di legge sull’equo compenso, Meloni: “Riconoscere e tutelare la qualità del lavoro dei liberi professionisti” (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – Ieri la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Proposta di legge sull’equo compenso: “Una norma che ha l’intento di Riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti”, dice la premier Giorgia Meloni. “Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone”. E conclude: “Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tanti professionisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – Ieri la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alladi: “Una norma che ha l’intento dilae la quantità delsvolto dainei confronti dei cosiddetti contraenti forti”, dice la premier Giorgia. “Unaattesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone”. E conclude: “Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tantia cui per troppo tempo sono state imposte condizioni ...

