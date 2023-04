Pronti 1,3 miliardi per due nuovi sottomarini (Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo Meloni vuole continuare a spendere in nuovi – ed esosi – programmi militari. Questo è perlomeno l’intento, andando a leggere l’ultimo schema di decreto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha consegnato in Parlamento in attesa del via libera (che verosimilmente arriverà) delle commissioni competenti. Questa volta “oggetto del desiderio” dell’esecutivo sono due nuovi sottomarini denominati “U212 NFS”. Il Governo trova altri 1,3 miliardi per comprare due nuovi sottomarini. Così la destra vuole competere in Ue. Ora si attende l’ok del Parlamento Parliamo, in realtà, della realizzazione di un terzo e quarto tipo di “veicolo” di una serie complessiva di quattro sottomarini che traggono – si legge nella documentazione ufficiale consultata da La Notizia – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo Meloni vuole continuare a spendere in– ed esosi – programmi militari. Questo è perlomeno l’intento, andando a leggere l’ultimo schema di decreto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha consegnato in Parlamento in attesa del via libera (che verosimilmente arriverà) delle commissioni competenti. Questa volta “oggetto del desiderio” dell’esecutivo sono duedenominati “U212 NFS”. Il Governo trova altri 1,3per comprare due. Così la destra vuole competere in Ue. Ora si attende l’ok del Parlamento Parliamo, in realtà, della realizzazione di un terzo e quarto tipo di “veicolo” di una serie complessiva di quattroche traggono – si legge nella documentazione ufficiale consultata da La Notizia – ...

