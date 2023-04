Programmi TV di stasera | giovedì 13 aprile 2023 Su Canale 5 Fabio De Luigi e Valentina Lodovini in ‘10 giorni senza mamma’

(Di giovedì 13 aprile 2023) 10mamma Rai1, ore 21.30: Un Passo dal Cielo 7 Fiction. 7×05 Purosangue – Parte 1: Un omicidio durante un concorso equestre porta Manuela a collaborare ancora con Nathan. Mirko si avvicina a Paron subendone la pericolosa influenza. Vincenzo è geloso di Carolina e Hans. 7×06 Purosangue – Parte 2: Manuela spinge Gregorio a ricostruire la sua vita e Vincenzo cerca di recuperare con Carolina. Manuela indaga prove che legherebbero Paron alla sua indagine. Adele prende misure estreme. Rai2, ore 21.20: After Film del 2019 di Jenny Gage con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Trama: Adattamento del romanzo firmato da Anna Todd, la storia segue Tessa, una studentessa modello, figlia devota e fidanzata con un ragazzo dolce e affidabile. Tutto il suo futuro sembra già essere progettato, fino a quando al primo anno di università non incontra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoPonti1 : @lucianonobili @matteorenzi 'Dopo la mancata candidatura alle elezioni politiche anticipate del 2022, diventa opini… - duca1072 : RT @wilmington_girl: Stasera ore 21:00 #BackToSchool su Italia1 e alle 23:15 #UnArmadioPerDue su La5 con la nostra Sole!????? Pronti a segui… - _Overgron_ : RT @wilmington_girl: Stasera ore 21:00 #BackToSchool su Italia1 e alle 23:15 #UnArmadioPerDue su La5 con la nostra Sole!????? Pronti a segui… - laclaa__ : RT @wilmington_girl: Stasera ore 21:00 #BackToSchool su Italia1 e alle 23:15 #UnArmadioPerDue su La5 con la nostra Sole!????? Pronti a segui… - carloemme50 : @MastriTina Mi fa piacere leggerti. Stasera per caso l’ho visto e ho avuto la stessa sensazione. Sono nati tanti pr… -

Su Rete4Italia 730.000 (3.7%) e 741.000 (3.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.438.000 (7.3%). Su ... Nel Daytime, oltre aicampioni di ascolti, da segnalare la crescita continua di share di ...Guida tv di giovedì 13 aprile: idella sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 36 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - DRITTO E ROVESCIO ...Nel corso dell'ultimo anno ha partecipato come opinionista aidi Rete 4 Quarta Repubblica, Controcorrente eItalia ed è spesso ospite anche a Non è l'Arena su LA7.

Stasera in TV: film e programmi da vedere mercoledì 12 aprile Libero Magazine

Oggi 13 aprile 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Ques ...Francesca Fagnani è tra le giornaliste e conduttrici più amate dal pubblico, diventata popolare per il programma ‘Belve’ e il suo modo ironico e provocatorio ...