Professoressa in pensione multata di 2mila euro: stava facendo da guida turistica ad alcuni amici (Di giovedì 13 aprile 2023) Eccesso di zelo e di osservanza della burocrazia, quello che è andato in scena a Bergamo dove una Professoressa di arte in pensione, Rosita Corbetta, si è vista recapitare una multa di 2mila euro. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Eccesso di zelo e di osservanza della burocrazia, quello che è andato in scena a Bergamo dove unadi arte in, Rosita Corbetta, si è vista recapitare una multa di. Il ...

