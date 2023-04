Prof multata per abuso di corporazione (Di giovedì 13 aprile 2023) – La notizia arriva da Bergamo, dove una Professoressa in pensione ha accompagnato un gruppo di amici a visitare la città, illustrandone bellezze e storia. Per la legge si è trattato di “esercizio abusivo” della Professione di guida turistica. E Prof multata: 1.300 euri. Confesso che anch’io ho commesso quello strano reato (ma sono tranquillo perché ormai i reati sono estinti per prescrizione), ho accompagnato parenti e amici a conoscere Roma, per quel poco che ne sapevo. Ma sono recidivo, non solo per abuso d’esercizio della Professione di guida turistica, anche per altri gravissimi abusi. Ho insegnato ai miei figli a leggere, a scrivere e a far di conto senza avere la patente di insegnante. Grave, lo so, ma c’è di peggio. Ho spesso lavato i piatti e ho azionato la lavatrice, senza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 aprile 2023) – La notizia arriva da Bergamo, dove unaessoressa in pensione ha accompagnato un gruppo di amici a visitare la città, illustrandone bellezze e storia. Per la legge si è trattato di “esercizio abusivo” dellaessione di guida turistica. E: 1.300 euri. Confesso che anch’io ho commesso quello strano reato (ma sono tranquillo perché ormai i reati sono estinti per prescrizione), ho accompagnato parenti e amici a conoscere Roma, per quel poco che ne sapevo. Ma sono recidivo, non solo perd’esercizio dellaessione di guida turistica, anche per altri gravissimi abusi. Ho insegnato ai miei figli a leggere, a scrivere e a far di conto senza avere la patente di insegnante. Grave, lo so, ma c’è di peggio. Ho spesso lavato i piatti e ho azionato la lavatrice, senza ...

